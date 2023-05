Dionisi e Niccia Doppio addio

Tanta folla ieri pomeriggio nella chiesa di San Giorgio Martire per porgere l’estremo saluto a Pietro Dionisi; altrettanta folla un po’ più tardi nella chiesa della Sacra Famiglia, nel quartiere nord dove quasi in contemporanea si è svolta la cerimonie funebre per Gioivanni Niccia: entrambi ex consiglieri comunali, entrambi commercianti, di carni Dionisi, di abbigliamento Niccià con negozio sul viale dei Pini, entrambi deceduti lunedì sera Dionisi a 73 anni e Niccià a 75. Persone per bene, buone, affabili e disponibili, persone che hanno svolto la carica di consigliere comunale con vero e solo spirito di servizio, a disposizione della gente e della città, a cui hanno sempre mostrato un forte attaccamento.