Dipendenti comunali, scintille sulle dimissioni

Sulla gestione del personale con particolare riferimento alle dimissioni che si stanno verificando di dipendenti comunali, specie dirigenti, continua il batti e ribatti tra il gruppo consiliare del Partito Democratico e l’amministrazione civica. Hanno iniziato i Dem ponendo in evidenza il fenomeno delle dimissioni di dipendenti, chiedendone ragione all’amministrazione. Quest’ultima interviene con l’assessore Marco Tombolini il quale evita di affrontare la questione dimissioni per soffermarsi sulla politica del personale realizzata dalla giunta municipale. Replicano i democratici: "Il tema del personale è delicato e forse il più complesso da affrontare. Ci stupisce che a farlo sia Tombolini, l’assessore più giovane e alla prima esperienza amministrativa, che infatti mette una pezza peggiore del buco. Di fatto ha confermato che la fuga di dipendenti è la conseguenza delle scelte dell’amministrazione. In bocca al lupo a chi, oltre alle proprie e già pesanti mansioni, ora dovrà sobbarcarsi anche quelle altrettanto pesanti del dirigente Popolizio. È la macchina comunale infatti che concretizza l’azione politica e sostituire tre dirigenti in due anni significa mettere in discussione i servizi ai cittadini".