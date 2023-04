Dipendenti in pensione, la biblioteca chiede rinforzi

"Nel momento in cui, con largo anticipo, la necessità di disporre del nuovo personale è stata segnalata al Comune, si auspicava un adeguato e partecipato confronto tra le componenti del servizio bibliotecario che consentisse di individuare e condividere soluzioni tali da qualificare ulteriormente le sue prestazioni e non disperdere un patrimonio di esperienze e di risultati che sono il vanto della Biblioteca Civica ‘Gino Pieri’ e del ruolo che ha svolto, e che è chiamata a continuare a svolgere, nella città e nel territorio". Sembra di cogliere una certa preoccupazione nelle affermazioni del direttore della “Gino Pieri”, dottor Fabrizio Annibali, tratte da un suo corposo intervento sul notiziario della società Operaia, che gestisce la “Gino Pieri” in collaborazione con il Comune. Fa presente che stanno per andare in pensione 2 delle 3 dipendenti comunali in servizio presso la biblioteca. La loro sostituzione, però, pur indispensabile ed urgente non ci sembra interessare più di tanto a chi di dovere con il rischio di mandare in panne il funzionamento di una struttura viva e apprezzata, Ritenuta una delle più qualificate ed importanti biblioteche a livello regionale, istituita nel 1943 da una donazione di cica 2.000 volumi del prof Gino Pieri, clinico illustre, oggi ne dispone più di 80.000 ed è frequentata annualmente da ben oltre le 10.000 unità.

"Ora – dice Annibali - è chiamata ad affrontare uno dei momenti cruciali della sua lunga ed impegnativa presenza: dopo molti anni di qualificato ed appassionato impegno che ha consentito alla Biblioteca di crescere, andranno in pensione 2 delle 3 dipendenti comunali ad essa addette. Quindi, dopo aver evidenziato come quello bibliotecario sia un servizio che richiede “personale qualificato, competente, appassionato, capace di svolgere un ruolo propositivo e propulsivo” ne consegue che: "Il Comune, al quale spetta fornirlo, non potrà che ispirarsi a logiche della competenza, dell’esperienza, della professionalità, in quanto richieste dal rilevante patrimonio di cui la ‘Gino Pieri’ dispone”.

Secondo il direttore Annibali: "il percorso che deve essere seguito per l’acquisizione del nuovo personale non potrà basarsi su scelte legate alle logiche del bilancio ma tenere conto e rispettare la storia di questa istituzione in più di sessanta anni di funzionamento e valorizzare il suo patrimonio librario, rafforzando i servizi erogati in favore dei frequentatori, che, ogni giorno, riempiono le sue sale sia per la consultazione che per il prestito".

Silvio Sebastiani