Dipendenti licenziati, la città dovrà risarcirli con quattro mensilità

Il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza numero 49 del 15 aprile 2023, condanna la società Tekneko Sistemi Ecologici al pagamento di quattro mensilità arretrate ai dipendenti licenziati. Si tratta di un contenzioso sorto fra la società ‘La Spendente’ che al momento dei fatti svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti a Montegiorgio che l’8 settembre 2022 comunicò il licenziamento di 4 dipendenti, che al tempo svolgevano presso la ditta la raccolta dei rifiuti. Il 22 settembre la società, attraverso la cessione di un ramo di azienda, conferì il servizio a ‘La Nuova Spendente’, che inizio l’attività a Montegiorgio il primo ottobre 2022. Il 16 novembre ‘La Nuova Spendente’ confermò il licenziamento dei quattro dipendenti, adducendo come motivazione che il contratto con il Comune di Montegiorgio per la raccolta dei rifiuti era scaduto e l’ente stava provvedendo ad affidare il servizio a un nuovo operatore. Il 17 novembre a gestire la raccolta dei rifiuti è subentrata la Tekcneko, che però ha integrato solo quattro degli 8 dipendenti della società precedente: proprio da qui è partito il ricorso presentato dai quattro dipendenti che avevano perso il lavoro. Esaminati tutti gli atti, il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, ha condannato la società Tekneko a pagare ai dipendenti licenziati l’equivalente di quattro mensilità ciascuno (cifra variabile fra 8.100 e 8.900 euro in base all’incarico), oltre alle spese di processuali per circa 4.700 euro. I ricorrenti inoltre dovranno rifondere al Comune di Montegiorgio le spese processuali per ulteriori 4.700 euro.

a. c.