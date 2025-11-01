Dipendenze e conflitti relazionali. Un festival per riuscire ad affrontarli

Riflettere su dipendenze, violenza, famiglia e comunità. Saranno questi i temi trattati all’interno della II edizione del Festival ‘Cammini Comuni’, sei appuntamenti presentati da Luca Mercuri, criminologo forense e Matteo Salvucci psicologo; oltre a Marco Rotoni, sindaco di Servigliano ed Emanuele Ciarrocchi consigliere di Montefiore. Questi incontri sono rivolti a giovani e adulti, si parlerà di problemi della quotidianità per affrontarli e spronare il dialogo fondamentale alla risoluzione delle difficoltà che si possono presentare. Li affronteremo anche in forma scenica, anche scambiando i ruoli, i conflitti che si possono creare in famiglia, oppure a scuola". "Purtroppo – sostiene Marco Rotoni – a volte assistiamo a situazioni di logoramento e servono modelli per costruire un orizzonte in cui si ricerca il bene della collettività". "Sono temi importanti ed anche nei piccoli borghi esistono situazioni che invitano a riflettere – spiega Emanuele Ciarrocchi – ci proponiamo come comune che possa far crescere questo festival anche nell’ascolano". Gli appuntamenti il 20 novembre a Servigliano con ‘Le dipendenze digitali’, il 4 dicembre a Montottone ‘Scuole e relazioni con i pari’; 30 gennaio a Tolentino ‘Comunità e Famiglia’; il 19 febbraio a Cessapalombo ‘Violenza di Genere’; il 27 febbraio a Santa Vittoria in Matenano ‘Dipendenze’, a chiudere la rassegna il 6 marzo a Montefiore dell’Aso ‘Dipendenze’. Gli eventi saranno presentate sui siti ufficiali dei comuni.

Alessio Carassai