Dipendenze patologiche, il neo primario Pannelli: “La droga è una piaga, l’età media si abbassa”

Fermo, 25 febbraio 2025 – È da 26 anni al servizio per le Dipendenze patologie il dottor Giorgio Pannelli, storico pendolare tra Ancona e Fermo, da qualche anno è facente funzioni del reparto, da pochi giorni è primario a tutti gli effetti, dunque nel segno dell’esperienza e della continuità. Un dipartimento, quello delle dipendenze patologiche, che potrebbe unirsi con il dipartimento di salute mentale, il direttore dell’Ast Roberto Grinta assicura che, se la proposta avanzata nell’atto aziendale diventasse realtà, le due aree resterebbero comunque “una di salute mentale e l’area delle dipendenze patologiche. Distinte significa che ognuna ha un suo budget, i suoi progetti, la sua autonomia clinica nei rispettivi percorsi. L’eventuale dipartimento di salute mentale e di dipendenze patologiche non inficia la mission e la vision di ognuno”.

Dunque si continua a lavorare, in carico almeno 900 utenti alle prese con dipendenze, per lo più da sostanze come la cocaina, in calo l’uso di eroina ma purtroppo è in diminuzione anche l’età media dei soggetti che finiscono a lottare con la droga: “Siamo un gruppo e l’approccio è multidisciplinare, spiega Pannelli, con l’aspetto psicologico, gli assistenti sociali, gli educatori, i medici e gli infermieri, tutti sempre coinvolti nel costruire piani terapeutici individualizzati per i nostri pazienti. Nella lotta alla droga ci sono quattro pilastri, il primo è il contrasto al commercio delle sostanze illegale, gli altri tre pilastri toccano a noi, nella prevenzione, nella cura e riabilitazione e poi nella riduzione del danno. Spesso non siamo considerati, siamo ai margini ma lavoriamo con l’ospedale, con i servizi sociali”.

L’intervento del Serd porta alla riduzione della criminalità, le persone seguite delinquono di meno, si può sperare in un futuro diverso: “Puntiamo molto sulla prevenzione nelle scuole e per le strade, nei luoghi del rischio, del divertimento, il nostro è l’unico servizio della regione ad avere unità mobile interna, con cui ci occupiamo di questo proprio per ridurre il danno, per esempio nei luoghi in cui è diffusa la droga diamo siringhe pulite e sterili per evitare infezioni”. Pannelli assicura che la cura e la riabilitazione sono il suo compito, “continuo a considerarmi un clinico, mi piace parlare coi pazienti, capire le loro storie e la patologia. Anche noi siamo in grossa sofferenza per carenza di personale, se si riuscisse a trovare un nuovo medico aiuterebbe molto. Io comunque non smetterò di vedere i pazienti”.

Negli anni Ottanta ci si bucava, oggi si abusa cocaina, molto spesso con alcol, protagonisti ragazzi anche giovanissimi, si pensa che fumando o inalando la droga sia meno dannosa, in realtà il crack per esempio è devastante, poi c’è il fentanyl e l’eroina comunque gira ancora: “Per questa abbiamo farmaci che sono terapie sostitutive, non è la cura ma è un motivo di sollievo. Per la cocaina non ce l’abbiamo questo farmaco, gli psicofarmaci non sono mai stati dichiarati ufficialmente efficaci per la cura della cocaina, non si pensa alla cura, curano semmai il motivo per cui si ricorre alla cocaina. Un ragazzo mi disse: la cocaina mi calma, mi serve per combattere ansia. Era ansia da prestazione e deficit di autostima, la sostanza lo faceva sentire superman e la viveva come calma perché aumentava la sicurezza. Su quell’insicurezza dovevamo lavorare. Vale per tutto”.