Direttiva Bolkestein Gasparri: "Fiducia sulle proroghe"

Il senatore Maurizio Gasparri, già vicepresidente del senato della Repubblica e al molmento capogruppo di FI nello stesso senato, lunedì sera nel ristorante Port DSide all’interno del porto turistico sangiorgese ha tenuto un incontro con i balneari per parlare della situazione delle concessioni a margine della nota spedita il 16 gennaio 2024 dal Governo all’Unione Europea in risposta alla procedura di infrazione avviata da Bruxelles il 16 novembre 2023. Ha sottolineato Gasparri che da sempre è un interlocutore attento ai bisogni dei balneari. Ha precisato inoltre che il governo con Forza Italia vuole completare la mappatura delle spiagge e quindi non ci saranno nuove gare per le concessioni balneari. Secondo i dati del Governo solo il 33% delle spiagge sarebbe oggetto di concessione, le altre sarebbero teoricamente disponoboli per cui occorre altro tempo per completare un ulteriore passaggio, cioè la definizione dei "criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale".

Nella risposta all’UE viene precisato che una volta acquisito un quadro completo sulla sussistenza o meno della cosiddetta "scarsità", il legislatore dovrà "individuare i criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica. Anche su tali aspetti, dovrà essere acquisita la condivisione da parte delle autonomie territoriali e della Commissione europea".

Concluso il confronto con Regioni ed enti territoriali, saranno sottoposti alla Commissione "i risultati dell’attività istruttoria e consultiva per poi procedere all’adozione dei provvedimenti normativi di riordino del settore". Tutto ciò premesso, il governo considera di poter prorogare le concessioni fino al 2025 con atti motivati, Presenti all’incontro con il senatore rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle imprese fermane. Ha portato il saluto il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini il quale ha ricordato il legame storico e la fede politica che lo lega a Forza Italia che è stata determinate per la sua elezione a primo cittadino, presente nche il vice sindaco di Sant’Elpidio a Mare l’avvocato Roberto Greci. Madrina dell’incontro adrina dell’incontro la capogruppo consiliare in regione di Forza Italia Jessica Marcozzi, la quale ha evidenziato con orgoglio che nonostante la provincia di Fermo sia per numero di abitanti la più piccola della regione ha di fatto registrato il maggior numero di nuovi tesserati nel partito.

Silvio Sebastiani