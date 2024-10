Direttore Sgds, è scontro tra Vesprini e il Pd

Sulla vicenda della nomina del nuovo direttore generale della partecipata Sgds, anzi la non nomina dato che la società ha deciso di eliminare dall’organico tale figura, divampa la polemica in particolare tra il Pd e la maggioranza: il primo la manifesta con un duro comunicato stampa del suo segretario cittadino, Michele Amurri; la seconda tramite un post pubblicato dal sindaco, Valerio Vesprini sul proprio profilo Facebook. Ad accendere la diatriba che comunque era nell’aria il verdetto con cui la Corte di Appello di Ancona ha condannato la Sgds al pagamento di un maxi risarcimento (c’è chi parla di 120.000 euro, chi di 180.000 e chi anche di più) all’ingegnere Emilio Cuomo, riconosciuto vincitore della selezione pubblica per la nomina del nuovo direttore con sentenza del giudice del lavoro. Sentenza impugnata dalla stessa partecipata che, però, è risultata perdente. Secondo il segretario del PD: "La maggioranza ha perso l’ennesima occasione di dimostrarsi cosciente ed umile rispetto a quanto si sta profilando per i sangiorgesi, ovvero l’esborso di una cifra esorbitante, che dovrà risarcire il ricorrente ingegner Cuomo e, incapace di prendersi le responsabilità della gravità della situazione situazione getta fumo negli occhi dei cittadini incolpando la passata amministrazione: la narrazione però ormai è diventata una barzelletta. Atteggiamenti che comunque non basteranno a nascondere il danno che si sta profilando per i cittadini e la politica fallimentare di un’amministrazione allo sbando, che moltiplica i problemi anziché risolverli". "La responsabilità - replica con pari rudezza il primo cittadino - di chi crede nell’agire ma correttamente e nel rispetto delle regole. Non come l’arroganza di chi si crede migliore, più efficiente e più bravo degli altri, nonostante gli errori e le mancanze ampiamente dimostrate. E se, frettolosamente, avessimo nominato il dottor Emilio Cuomo, validissimo professionista, cosa accadrebbe oggi alla luce dell’ordinanza sospensiva emessa dalla Corte d’Appello di Ancona? Noi continuiamo a lavorare per il bene della città, con serietà, serenità, e la determinazione di chi è consapevole di amministrare il bene pubblico, ossia di tutti i sangiorgesi".

Silvio Sebastiani