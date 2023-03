"Dirigente medico, a Fermo due posti"

Segue dalla prima

Cesetti ha depositato una richiesta di chiarimenti sulla questione al presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli e all’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini,. A fronte dei due posti assegnati all’Azienda sanitaria territoriale di Fermo, il concorso ne prevede complessivamente 13 per Pesaro, 12 per Ancona, 14 per Macerata e 5 per Ascoli. "Con questo concorso – aggiunge – la giunta regionale fa carta straccia della risoluzione che impegnava la giunta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per risolvere il problema della carenza del personale sanitario nell’area del fermano".