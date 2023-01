Dirigente scolastico trovato senza vita a 45 anni

E’ stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione dei suoi genitori in contrada Monte Radaldo nella campagna di Santa Vittoria in Matenano Claudio Orazi di 45 anni, dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo che raccoglie le scuole dell’infanzia, elementari e medie di San Ginesio, Ripe San Ginesio e Sant’Angelo in Potano. Residente a Monte Vidon Corrado dove vive con la moglie e due figli, l’uomo lunedì pomeriggio era tornato a Santa Vittoria in Matenano probabilmente per incontrare la mamma e il fratello, è stato proprio il fratello intorno alle 19 giungendo nel casolare di famiglia per accudire alcuni animali a fare la tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione locale che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata trasferita al nosocomio di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia in poche ore ha fatto piombare nello sconforto tutto il personale docente e gli alunni dell’istituto Omnicomprensivo di San Ginesio, Claudio Orazi dopo qualche anno a nord era divenuto Dirigente scolastico a San Ginesio ruolo che ricopriva con disponibilità tanto da essere molto stimato anche dai genitori.

a. c.