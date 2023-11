Diritti sul lavoro al femminile

Lavorare sul diritto ad un lavoro di qualità e in sicurezza per tutte le donne, per garantirne il futuro. E’ la richiesta che è emersa nel corso di incontro organizzato dalla Comunità volontari per il mondo che ha chiesto la testimonianza di Susanna Camusso, oggi senatrice, già alla guida della Cgil. Susanna Camusso, intervistata dalla giornalista Asmae Dachan, ha parlato di una rivoluzione pacifica che c’è ancora da fare, per dare possibilità al femminismo non come conflitto ma come affermazione di sé.