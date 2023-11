"Diritto a un lavoro di qualità e in sicurezza"

Lavorare sul diritto ad un lavoro di qualità e in sicurezza per tutte le donne, per garantirne il futuro. E’ la richiesta che è emersa nel corso di incontro organizzato dalla Comunità volontari per il mondo che ha chiesto la testimonianza di Susanna Camusso, oggi senatrice, già alla guida della Cgil. Susanna Camusso, intervistata dalla giornalista Asmae Dachan, ha parlato di una rivoluzione pacifica che c’è ancora da fare, per dare possibilità al femminismo non come conflitto ma come affermazione di una identità. Si è parlato principalmente delle professioni di cura, oggi coperte soprattutto dalle donne, ma anche delle lavoratrici domestiche, in Italia come in Tanzania e in Etiopia, i paesi in cui Cvm opera da 45 anni. Proprio per garantire pieni diritti a queste donne, che soffrono gli stessi problemi ovunque nel mondo, si è attivata l’associazione di cui è presidente Paolo Padovani: "Siamo riusciti ad avere una interlocuzione con i vertici dei paesi nei quali interveniamo, proprio per sollevare i problemi di sfruttamento, di lavoro nero, di mancato riconoscimento professionale di queste donne che quando rientrano sono occupate anche in casa, a gestire le famiglie. Quello che facciamo in Africa, anche nei luoghi sconvolti da violenza e guerre civili, è costruire l’emancipazione di queste persone, curando prima di tutto l’istruzione delle bambine". Un risultato che si ottiene anche portando l’acqua pulita vicina ai villaggi, garantendo salute e qualità della vita soprattutto alle donne e alle bambine che altrimenti devono percorrere chilometri per procurarsene. Susanna Camusso ha sottolineato quanta differenza ci sia nei salari delle donne e degli uomini, quanta strada ci sia da fare in un paese profondamente impregnato di patriarcato: " Il cammino da fare è ancora lungo, soprattutto sul piano dei diritti e della tutela legale delle lavoratrici. Né in Etiopia, né in Tanzania è stata ancora ratificata la Convenzione ILO 189 sul lavoro dignitoso. In Italia la ratifica c’è stata, ha affermato la senatrice, ed è innegabile che siano stato fatto passi avanti straordinari, ma ancora va fatto molto, ha commentato la senatrice Camusso.