Disabile costretto a versare 5mila euro al suo aguzzino, denunciato 46enne

Porto san Giorgio (Fermo) 28 agosto 2025 – Terminata la detenzione domiciliare a cui era stato costretto per aver compiuto un’estorsione, ha pensato bene di riprendere il filo del discorso da dove era stato interrotto, prendendo di mira un disabile.

Per questo motivo i carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato un sangiorgese di 46 anni, per atti persecutori aggravati ai danni di un disabile. I comportamenti persecutori sono iniziati nel mese di gennaio, subito dopo la fine della detenzione domiciliare dell’indagato per un precedente reato di estorsione.

L’uomo ha iniziato a pedinare la vittima e a rivolgerle continue richieste di denaro, non accompagnate da minacce esplicite, ma tali da indurre la persona offesa a consegnare 5mila euro. Le condotte hanno causato un grave stato ansioso e modificato le abitudini di vita della vittima che, esasperata, ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno subito fatto scattare le indagini è hanno incastrato il malvivente.