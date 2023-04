Disabili, anziani e sanità Ecco ’Paolo Petrini sindaco’

"La lista si chiama ‘Paolo Petrini sindaco’ e mi sembra evidente l’intenzione che abbiamo e perché siamo qui" esordisce il candidato sindaco del centrosinistra circondato dai componenti della civica, prima di passare a parlare di programma, soffermandosi soprattutto sulle politiche sociali "toccate in maniera più marginale rispetto alla ‘slavina’ delle opere pubbliche". Pensa alla necessità di approntare azioni mirate per i giovani perché "mi sembra che le situazioni di disagio e fragilità emerse dopo il Covid, così come un ricorso alle droghe abbastanza evidente, finora non sono stati ben ‘illuminati’". L’attenzione per i disabili è un altro punto fermo. Lo sono anche gli anziani le cui famiglie sono condizionate dalla presenza di congiunti di età avanzata. Che fare? "Creare un centro diurno per anziani non autosufficienti per rendere la loro vita più dignitosa e alleggerire le famiglie". Per agevolare anziani impossibilitati a raggiungere i servizi sanitari, "vanno stanziati fondi per incentivare il trasporto sanitario". Bene il progetto di un unico centro per i medici di base: "L’amministrazione uscente ha pensato alla Cittadella del Sole, in Regione stanno pensando agli spazi del Sert: per me l’importante è che sia vicino al poliambulatorio". In tema di sicurezza insiste sul recupero dei negozi di vicinato, utili anche a rivitalizzare quartieri che "sono ‘giacimenti di solidarietà’ dove la comunità fa passi avanti per dare spazio al ‘noi’, anziché all’’io’". La lista: Daniele Bellesi, Emanuele Bronzi, Barbara Cervigni, Tonino Costantini, Riccardo Curtosi, Marta Maria Giulia Fabi, Ennico Mancini, Annalisa Marcucci, Paolo Mignucci, Fausto Montevidoni, Adriana Piccioni, Paola Perticarà, Silvia Quintili, Luca Silenzi, Roberto Verducci, Anna Rita Totò.

