Disabili in pista alla guida dei go-kart

Torna l’evento motoristico che vede protagoniste persone disabili, oggi e domani l’appuntamento con "Finalmente in pista" è al kartodromo Dino Ferrari di Fermo, per due giornate di corse sui Go-Kart, che coinvolgono persone paraplegiche, tetraplegiche, con problemi cognitivi e, da quest’anno, non vedenti. A organizzare la manifestazione, alla sua terza edizione, è l’Associazione Paraplegici delle Marche. Si inizia con il raduno delle 13,30. Domani giornata piena, con attività dalle 8,30 alle 18,30. Ci saranno quattro Go-Kart per paraplegici, uno per tetraplegici, tre bi-posto, un tri-posto e, novità più importante dell’anno, scenderà in pista anche un Go-Kart biposto per persone non vedenti, con guida assistita.