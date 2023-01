"Disabilità, brilla il Centro Montessori"

FERMO

È il luogo in cui cadono tutte le barriere, lo spazio della possibilità e del sorriso. Il centro Montessori del comune di Fermo è punto di riferimento per l’intero territorio per la gestione della disabilità, il centro diurno accoglie 15 bambini in età scolare che provengono da tutto il fermano. Nei giorni delle feste, agli impegno quotidiani del centro si sono aggiunte tante iniziative per celebrare con allegria il Natale, momenti che sono andati ad aggiungersi alle numerose attività educative che si svolgono durante l’anno, come la pet terapy e la musicoterapia. L’assessore ai servizio sociali, Mirco Giampieri, ha voluto rivolgere il suo personale ringraziamento agli operatori ed ai professionisti che prestano la loro opera al Centro Diurno.

"L’esperienza ed il valore degli operatori delle Cooperative ‘Medihospes’ e ‘Pars’ e l’alta professionalità dei medici, neuropsichiatra infantile e fisiatra, e dei terapisti, logopedisti psicoterapeuti, neuropsicomotricisti e fisioterapisti, che operano nel servizio hanno fatto del Centro diurno per disabili un punto di riferimento a livello territoriale, assolvendo quotidianamente con il loro lavoro una funzione delicatissima ed importante" ha detto l’assessore.

Tre gli appuntamenti per Natale, il primo ha visto coinvolti i clown dell’associazione Magica Bula che hanno portato giochi e divertimenti per i piccoli, il secondo ha visto invece l’arrivo di Babbo Natale, realizzato in collaborazione con il centro sociale di Campiglione di Fermo, un momento di scambio di auguri e consegna dei doni alla presenza dell’assessore Giampieri che nel portare i saluti del sindaco Paolo Calcinaro ha ringraziato anche le famiglie per la sempre preziosa collaborazione. I festeggiamenti si sono conclusi con il pranzo di Natale e con un pomeriggio di musiche della festa e giochi insieme.

"Questi eventi costituiscono un’occasione ulteriore di socializzazione e di valorizzazione delle attività portate avanti nel corso dell’anno all’interno del centro, ha sottolineato ancora Giampieri. "Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di questo patrimonio di impegno e lavoro condotto nell’interesse della nostra comunità e servono ancora una volta a riportare l’attenzione sul lavoro svolto quotidianamente da operatori e professionisti all’interno delle strutture afferenti al Centro Montessori, a testimonianza dell’assoluta importanza che il centro riveste per la città ed il territorio, nel fornire percorsi e progetti riabilitativi altamente qualificati ed efficienti".

Il Centro Montessori si compone di un presidio di riabilitazione funzionale a ciclo diurno semiresidenziale, che ospita, dal lunedì al venerdì, 15 ragazzi, seguiti da educatori sanitari, Oss, infermieri professionali, terapisti, per i quali ci sono progetti riabilitativi individuali, che vanno dalle terapie di psicomotricità, alla logopedia, alla possibilità di integrazione scolastica. Oltre al presidio c’è un centro ambulatoriale di riabilitazione che segue circa oltre 200 persone in età evolutiva, con disabilità neuromotorie, grazie ad uno staff composta da neuropsichiatra infantile, psicologi, psicoterapeuti, logopediste, neuropsicomotricisti, fisioterapiste, assistente sociale.

Angelica Malvatani