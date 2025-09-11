Disagi al pronto soccorso. Il software va a singhiozzo

Rallentamenti nelle prestazioni e notevoli disagi ad utenti, così come al personale medico e sanitario. E’ quanto sta succedendo nel reparto del pronto soccorso dell’ospedale Murri, che da alcune settimane fa i conti con il malfunzionamento del software ospedaliero. Un controsenso per un reparto di emergenza urgenza, che vede scontrarsi la necessità di interventi tempestivi e salvavita per gli utenti, con un sistema digitale connesso a singhiozzi che pertanto ostacola, rallenta e complica la gestione del servizio e del reparto. Il software infatti, è lo scheletro che sorregge l’intero sistema di lavoro del pronto soccorso andando a coprire le aree dell’amministrazione dei pazienti che vanno, dall’accesso in reparto fino alle dimissioni o trasferimenti. Tradotto: il software governa cartella clinica, logistica, esami, prescrizioni incidendo sul flusso della gestione dei pazienti nonché sulla qualità del servizio stesso. E qui nasce l’amara segnalazione di chi è costretto a recarsi al pronto soccorso, e sentirsi anticipare ‘scuse’ dal personale per il disservizio causato dal ‘software fuori uso’. "Nell ultime settimane ho dovuto accedere al pronto soccorso più volte per accompagnare mio padre – dice un’utente – ed è assurdo che mi sia sentita dire ogni volta che il sistema non funziona. Può dirsi ammissibile che chi di competenza non ripristini qualunque danno si sia venuto a creare? La disfunzione di un sistema digitale sarebbe già un problema per un’azienda che produce economie. Qui, si tutela la vita della gente, e questo accadimento è penoso". Per quanto gli utenti conoscano solo la propria realtà che è quella del diritto alle cure tempestive a cui un pronto soccorso risponde, il malfunzionamento del sistema, crea inevitabilmente gravi disagi anche al personale stesso del reparto. La connessione ad intermittenza infatti, oltre alle problematiche di natura pratica, fa aumentare il rischio di degli indici di errore di valutazioni cliniche. Da una parte quindi, rabbia e lamentele giustificate degli utenti, dall’altra la risposta della dirigenza del reparto che non nega quanto segnalato dai pazienti, ma semplicemente commenta con una secca e spiccatamente stanca dichiarazione ‘il fatto è stato segnalato’. Dunque non resta che auspicare il ripristino del software a garanzia della salute della gente non disgiunta dal diritto delle buone condizioni di lavoro per il personale del pronto soccorso, il reparto dedicato alle emergenze in cui per definizione ‘si accede per avere risposte rapide e immediate a causa di un potenziale pericolo per la vita o per la salute". Difficile farlo con un software ospedaliero a frequenti interruzioni.

Paola Pieragostini