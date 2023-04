"Disagio psichiatrico, tra i giovani è emergenza"

I giovani chiedono aiuto, gridano anche quando stanno in silenzio, soffrono la solitudine e si abbandonano alla fragilità. È vera emergenza salute mentale, sempre più giovani hanno psicosi e depressioni gravi, sempre più casi arrivano allo specialista quando ormai la problematica psichiatrica è molto seria. Per questo il dipartimento di salute mentale ha deciso di organizzare un focus dedicato al punto di vista dello specialista e del medico di medicina generale, nella gestione degli esordi di schizofrenia e nelle depressioni difficili, un dialogo, in programma domani mattina, nella sala dell’Ordine dei medici, in corso Cefalonia.

Un dialogo essenziale, quello coi medici di medicina generale, per consentire di arrivare alla diagnosi prima possibile, come spiega la primaria del dipartimento, Mara Palmieri: "Stiamo assistendo una vera e propria esplosione di disagio psichiatrico tra persone molto giovani, ci sono esordi della malattia già a 15 anni e quando arrivano da noi sono già in condizioni molto gravi, con psicosi serie o depressioni molto severe. Per questo è essenziale arrivare a cogliere il disagio ai primi segnali, per poter affrontare prima possibile la patologia e ridurre i ricoveri, la disabilità, la sofferenza dei pazienti ma anche delle loro famiglie". Quali i segnali di cui si deve tenere conto?

"Parliamo di situazioni di autolesionismo, di isolamento, di disturbi alimentari, di rabbia o di chiusura, tutti sintomi che non devono essere trascurati perché potrebbero essere segni di una patologia più grave. Assistevamo alle fragilità dei giovani, tra i 15 e i 30 anni, già prima della pandemia, per tanti fattori, la solitudine, i problemi delle famiglie, una società molto competitiva e così vai. Dopo il Covid la situazione ci è veramente esplosa addosso e oggi è più che mai necessario costruire una rete sul territorio, in primis con i medici di medicina generale, per accogliere queste persone che davvero ci stanno chiedendo aiuto".

Quale il percorso migliore per evitare che le problematiche psichiatriche arrivino a cronicizzarsi?

"È essenziale ridurre il tempo di latenza tra l’insorgenza dei primi sintomi e l’intervento dello specialista, non è più possibile aspettare l’episodio grave per intervenire. Oggi la sofferenza delle persone è molto forte e generalizzata, abbiamo anche tanti pazienti anziani che non riescono più a gestire la solitudine, l’incertezza della loro vita. Ci sono persone in ‘iperallerta’, sempre in attesa di qualcosa di brutto, persone ossessionate dalle malattie, adolescenti che usano i social in maniera impropria e si isolano ancora di più. Il risultato è che abbiamo 14 posti letto in ospedale e li abbiamo praticamente sempre occupati, abbiamo bisogno di farci carico di queste situazioni a tutto tondo, con alleanze forti sul territorio, per prevenire queste angosce profonde".

Il personale di cui dispone la psichiatra Palmieri è sottodimensionato, nonostante gli sforzi fatti.

"Il commissario Grinta mi ha aiutato sempre tanto, ci sono due bandi per assunzioni aperti ma non ci sono medici disposti a venire a lavorare nel pubblico. Noi facciamo la nostra parte, con tutto l’impegno possibile, ma davvero siamo in un momento di grande emergenza e sabato cercheremo di fare il punto su questa situazione e cominciare a guardarci intorno per trovare alleati e reti a supporto".

Angelica Malvatani