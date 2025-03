Disagio psichico, nata la squadra di calcio

Il calcio che unisce, che costruisce autonomia e piccoli percorsi di salute. È il sogno che si avvera per Matteo Parigiani, allenatore di calcio della squadra femminile della polisportiva Mandolesi, responsabile tecnico del settore giovanile, da pochi mesi anche guida di una squadra paraolimpica, composta da persone con disagio psichico. "Ci pensavo da tanto, spiega Matteo, mi sono documentato su esperienze simili e spesso è stato dimostrato che lo sport in generale e il calcio in particolare aiuta in situazioni di problematiche psichiatriche, consente di diminuire i farmaci, di vivere con più serenità. Ne ho parlato con i responsabili del Servizio sollievo di Fermo, gestito per l’Ambito sociale dalla cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res. Così è iniziata la nostra sfida".

La coordinatrice del servizio Sollievo Barbara Montanini ha accolto di buon grando la proposta poi condivisa con circa 7 utenti, si è partiti in via sperimentale a giugno e oggi la squadra è ufficialmente un team paraolimpico: "Ci chiamiamo Green Team, sorride Matteo, ci vediamo una volta alla settimana ma abbiamo già partecipato ad alcune manifestazioni che i ragazzi hanno vissuto con grande responsabilità ed emozione. Sono stati proprio loro a sollecitare il proseguo del progett, oggi indossano la divisa con grande orgoglio".

I giocatori hanno le età e le storie più diverse, ad accumunarli il bisogno di esprimersi per quello che sono, di sentirsi parte di un progetto. Il sogno è già partito, la Polisportiva Mandolesi ci crede, se qualche sponsor volesse avvicinarsi e sostenere la squadra non farebbe altro che prendersi cura delle fragilità delle persone.