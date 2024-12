"Discarica a cielo aperto, sanitari abbandonati"

"Esiste una discarica a cielo aperto di sanitari a Piane di Montegiorgio, forse sarà il caso di introdurre nel prossimo bando per la raccolta dei rifiuti questo servizio". Con queste parole il consigliere Claudio Ferracuti, del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, ha voluto aprire una riflessione rivolta all’Amministrazione. Il 12 dicembre Ferracuti ha fatto protocollo in Comune una segnalazione che riguarda via Manlio Massini nella zona artigianale dove sono scaricati a bordo strada sanitari dismessi, lastre di cemento e altro materiale. "Mi sono arrivate segnalazioni dai cittadini – spiega Ferracuti – ma il materiale è ancora abbandonato a terra". Questa però è solo una parte delle sollecitazioni rivolte all’Amministrazione montegiorgese. "Abbiamo effettuato delle verifiche – continua Ferracuti – e ci risulta che nel procedente appalto non ci fosse un servizio che prevedesse la raccolta dei sanitari, anche andando all’Eco centro di Piane. L’Amministrazione ha predisposto un nuovo appalto del costo annuale di 720.000 euro che entrerà in funzione a gennaio, anche in questo appalto non è prevista la raccolta dei sanitari".