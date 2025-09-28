Discarica, Calcinari: "In quell’area tante malattie"

"Lo dico: in quell’area c’è una concentrazione di malattie maggiori rispetto ad altre zone. E’ connessa alla presenza della discarica? Non lo so, ma come autorità sanitaria devo tutelare la salute dei miei cittadini e ho chiesto di coinvolgere l’Ast, nella prossima Conferenza dei Servizi (il 7 ottobre) per il rilascio del parere igienico sanitario" risponde il sindaco Gionata Calcinari in consiglio comunale, all’interrogazione sulla richiesta di ampliamento della discarica dell’Ecoelpidiense (a Porto Sant’Elpidio, ma di fronte alla frazione di Castellano) presentata da Progetto Democratico. "Siamo fortemente contrari al potenziamento dell’impianto di lavorazione del percolato – aggiunge Calcinari - su cui oltretutto la ditta ha chiesto alcune deroghe (anche al Tennacola, ndr). Per la realizzazione di una ulteriore vasca per rifiuti provenienti dall’ex Fim, abbiamo chiesto che sia vincolata, come da richiesta della ditta stessa, solo e soltanto a quando inizieranno i lavori di bonifica dell’ex Fim". Da quando, a inizio agosto, c’è stata la Conferenza di Servizi in Provincia, dell’ampliamento della discarica dell’Ecolpidiense e delle procedure in corso, non si è saputo quasi più nulla. L’amministrazione Calcinari è stata subito investita dalla problematica e nella Conferenza di Servizi d’agosto ha fatto verbalizzare le proprie istanze e i chiarimenti chiesti all’Ecoelpidiense, di cui si dovrà parlare nella prossima Conferenza. Chiarimenti su certezza e tempistica dello smaltimento dei soli rifiuti provenienti dalla bonifica dell’ex Fim (per circa 45.500 m3): "Per capirci: un conto è se la ditta chiede di ampliare la discarica per conferirci rifiuti lavorati dell’ex Fim, che non sono pericolosi perché vengono già trattati in loco – spiega Calcinari –; tutt’altro conto se la bonifica non parte e nella vasca vengono gettati altri rifiuti".

Inoltre, "abbiamo chiesto che si inizi un percorso di chiusura materiale, burocratico e ambientale della discarica; chiarimenti sull’impianto di lavorazione del percolato, su cui abbiamo forti dubbi, nonostante le rassicurazioni su sicurezza, salute, qualità dell’aria fornite dalla ditta; abbiamo chiesto di valutare gli effetti ambientali e dannosi per la salute dei cittadini causati da opere connesse al trasporto dei rifiuti, carichi e scarichi". Sulla questione "un grosso potere ce l’hanno la Provincia e il Comune di Porto Sant’Epidio ma faremo valere tutte le nostre preoccupazioni" conclude Calcinari.

Marisa Colibazzi