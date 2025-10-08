Discarica, caso percolato rimandato

Si parlerà nella conferenza dei servizi di novembre, cui parteciperà anche l’Arpam, dell’aspetto ritenuto più problematico della richiesta di ampiamento della discarica ‘Castellano’, ovvero il progetto per un impianto di trattamento del percolato come proposto dall’Ecoelpidiense. La discussione, dunque, è solo rimandata. Nella Conferenza di Servizi di ieri si è parlato delle due vasche di trattamento, di quella da 45mila mc per la bonifica di materiali non pericolosi (perché preventivamente trattati in loco prima di essere portati in discarica) provenienti dalla bonifica dell’ex Fim; e di quella da 12mila mc destinata invece ad accogliere alcune tipologie di rifiuti, prevalentemente industriali. Ne riferisce il sindaco Massimiliano Ciarpella spiegando che "sono stati analizzati pareri e prescrizioni relativi alle due vasche oggetto del progetto di ampliamento. Si è parlato dell’impatto ambientale, in particolare per la qualità dell’aria, che deriverà dalla movimentazione di mezzi. Abbiamo chiesto chiarimenti sulla quantità di materiali e di camion che, con l’impianto a regime, andrebbero a scaricare in discarica e sul monitoraggio di agenti inquinanti e polveri sottili. Continueremo a seguire con la massima attenzione questo tema, tanto che ci siamo affidati a un consulente esterno con particolari competenze".

All’incontro convocato dalla Provincia cui ha partecipato anche il vicepresidente, Giorgio Marcotulli, così come richiesto dalle due amministrazioni elpidiensi ha partecipato anche un rappresentante dell’Ast Fermo chiarendo alcuni aspetti legati alla tutela della salute pubblica. "Come ho già detto – aggiunge Ciarpella - ritengo percorribile la realizzazione della vasca, purché vincolata alla bonifica dell’area Fim". Diverso il discorso per la vasca per i rifiuti industriali in particolare calzaturieri: "Ha una portata piuttosto esigua che consentirebbe di abbancare rifiuti conferiti ancora per qualche anno". Ma per Ciarpella è tempo di pensare al post mortem della discarica e non è la prima volta che insiste su questo aspetto: "Occorre avviare una profonda riflessione sull’ampliamento ma è tempo di fissare un termine per la discarica. D’altra parte stiamo parlando di un impianto attivo dal 1969 e ormai vicina alla fine. E’ necessario programmarne la chiusura, la gestione post mortem e, non ultimo, cominciare a ragionare sulla riconversione di quell’area".

m.c.