Disinfestazione. Le raccomandazioni del Comune

L’amministrazione comunale avverte di aver programmato l’esecuzione di un trattamento di disinfestazione contro insetti alati su giardini pubblici e viali alberati del territorio comunale. Il trattamento verrà effettuato di notte con orario dall’una fino alle 6 dei giorni lunedì 18 settembre nella zona nord, incluso viale Don Minzoni; martedì 19 settembre zona sud. Quindi l’Amministrazione rivolge la raccomandazione ad usare durante il trattamento le solite precauzioni, purtroppo spesso disattese, quali: tenere le finestre chiuse e gli animali domestici nelle proprie abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore; evitare di stendere la biancheria; coprire adeguatamente derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole, evitandone comunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento. In caso di pioggia l’intervento sarà rinviato al giorno immediatamente successivo.

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile del servizio di disinfestazione nel territorio comunale, si invitano i proprietari di aree verdi di provvedere autonomamente alla manutenzione e disinfestazione.