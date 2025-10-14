Dissesto idrogeologico, ecco il progetto

Tre interventi per il consolidamento urbanistico e la bonifica del dissesto idrogeologico nel territorio di Montappone. La notizia è stata ufficializzata da pochi giorni dall’Usr (Ufficio Speciale Ricostruzione), che ha approvato il progetto esecutivo di due interventi per il valore complessivo di 1.893.000 euro che rientrano nel programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma 2016. "Interventi come questo ribadiscono l’importanza di investire nella sicurezza dei territori colpiti dal sisma – spiega Guido Castelli, commissario straordinario post sisma –. La ricostruzione deve puntare a riportare stabilità e fiducia dopo che il terremoto ha minato ogni certezza. Ringrazio il lavoro costante dei Comuni, dell’Usr e della Regione guidata dal presidente Acquaroli". Il sindaco di Montappone Mario Clementi, ha espresso grande soddisfazione perché questi interventi perché oltre al consolidamento dal dissesto idrogeologico, consentiranno di dare nuovo prospettive al contesto urbanistico, sociale ed economico. "Sono felicissimo, sono interventi molto attesi – dichiara Mario Clementi –. Ringrazio la struttura commissariale e in particolare il commissario Castelli. Le operazioni sono molto importanti perché tutto il versante sud del territorio viene messo in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, in prossimità anche della strada provinciale Montapponese. È fondamentale per garantire sicurezza alle persone, alla viabilità e a tutto l’agglomerato urbano che si trova a monte". Le aree interessate dai lavori sono due. La prima, si trova in località Mossa–Saletto, tra la strada provinciale 48 e la strada comunale. Qui verranno realizzati otto allineamenti di trincee drenanti disposte parallelamente al pendio, utilizzando pannelli prefabbricati. A monte del sistema di drenaggio è previsto un muro in gabbioni fondato su una paratia di pali trivellati in calcestruzzo. La seconda, è situata in via Spazzi, nell’area dei depuratori, dove si interverrà con attività di spurgo attraverso drenaggi profondi. "A questi primi due interventi – conclude Clementi - va aggiunto un terzo del valore di 700.000 euro circa, che servirà a risistemare il muro di contenimento, la strada di accesso e il selciato del centro storico di Montappone. Un intervento questo molto importante per vari motivi, per recuperare dal punto di vista urbanistico il centro storico, ma anche perché qui si svolgono durante l’anno iniziative di carattere culturale a turistico e il recuperi dell’area servirà anche a questo scopo".

Alessio Carassai