SILVIO SEBASTIANI
Dissesto idrogeologico, ecco le criticità

L’intervento del sindaco Vesprini: "Non è facile trovare aperture istituzionali ma il sottosegretario Morelli ci è sempre stato vicino"

Il sindaco Vesprini al Teatro Comunale per un convegno di rilievo nazionale

Il sindaco Vesprini al Teatro Comunale per un convegno di rilievo nazionale

La città di Porto San Giorgio ha ospitato ieri mattina al Teatro Comunale un convegno di rilievo nazionale dedicato alla sicurezza delle infrastrutture e alla prevenzione del rischio idrogeologico, promosso da Ansfisa con la presenza del direttore Domenico Capomolla e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli. Un incontro che ha portato al centro del dibattito un tema quanto mai attuale, con dati preoccupanti: il 44% del territorio italiano è esposto a fenomeni di dissesto, milioni di cittadini vivono in aree a rischio, oltre 50mila monumenti risultano vulnerabili. L’appuntamento ha richiamato amministratori, tecnici e cittadini, sottolineando la necessità di passare da una logica emergenziale a un approccio preventivo.

"Non è facile trovare aperture istituzionali – ha ricordato il sindaco Valerio Vesprini che ha portato il saluto ai comvegnisti– ma il sottosegretario Morelli ci è sempre stato vicino. A Porto San Giorgio convivono erosione, frane e corsi d’acqua a rischio: il nostro piano di Protezione civile fotografa la fragilità del territorio. Serve attenzione, servono risorse e serve un cambio di passo che non lasci soli i Comuni". Concetti ripresi e ampliati dal vicesindaco Fabio Senzacqua, che da tempo porta avanti la battaglia sul Monte Cacciù, rilievo a ridosso della costa dove passano galleria autostradale e linea ferroviaria. "Da tre anni cerchiamo fondi per mettere in sicurezza quest’area già classificata a rischio frana. Ma i progetti hanno costi milionari che un Comune non può affrontare da solo. È urgente che Governo e Regione finanzino opere strutturali, altrimenti continueremo a inseguire le emergenze". E ancora: "Abbiamo reperito solo poche centinaia di migliaia di euro per il Rio Petronilla, ma non basta: la manutenzione dei corsi d’acqua è la priorità assoluta".

Parole che hanno trovato eco negli interventi tecnici. Capomolla ha rimarcato l’impegno di Ansfisa nel monitoraggio di strade, ferrovie e opere d’arte con l’ausilio di droni e sensori, mentre Morelli ha invitato a "trasformare l’ambiente in risorsa, recuperando filiere economiche legate ai boschi e alla montagna, evitando lo spopolamento delle aree interne". La mattinata si è chiusa con una certezza condivisa: investire in prevenzione costa meno delle ricostruzioni post-disastro e garantisce sicurezza ai cittadini. Porto San Giorgio, con le sue fragilità ma anche con la capacità di farsi ascoltare, ha offerto un palcoscenico autentico a un dibattito che riguarda tutto il Paese.

Silvio Sebastiani

