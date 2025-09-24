Dissesto idrogeologico, ecco le criticità

La città di Porto San Giorgio ha ospitato ieri mattina al Teatro Comunale un convegno di rilievo nazionale dedicato alla sicurezza delle infrastrutture e alla prevenzione del rischio idrogeologico, promosso da Ansfisa con la presenza del direttore Domenico Capomolla e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli. Un incontro che ha portato al centro del dibattito un tema quanto mai attuale, con dati preoccupanti: il 44% del territorio italiano è esposto a fenomeni di dissesto, milioni di cittadini vivono in aree a rischio, oltre 50mila monumenti risultano vulnerabili. L’appuntamento ha richiamato amministratori, tecnici e cittadini, sottolineando la necessità di passare da una logica emergenziale a un approccio preventivo.

"Non è facile trovare aperture istituzionali – ha ricordato il sindaco Valerio Vesprini che ha portato il saluto ai comvegnisti– ma il sottosegretario Morelli ci è sempre stato vicino. A Porto San Giorgio convivono erosione, frane e corsi d’acqua a rischio: il nostro piano di Protezione civile fotografa la fragilità del territorio. Serve attenzione, servono risorse e serve un cambio di passo che non lasci soli i Comuni". Concetti ripresi e ampliati dal vicesindaco Fabio Senzacqua, che da tempo porta avanti la battaglia sul Monte Cacciù, rilievo a ridosso della costa dove passano galleria autostradale e linea ferroviaria. "Da tre anni cerchiamo fondi per mettere in sicurezza quest’area già classificata a rischio frana. Ma i progetti hanno costi milionari che un Comune non può affrontare da solo. È urgente che Governo e Regione finanzino opere strutturali, altrimenti continueremo a inseguire le emergenze". E ancora: "Abbiamo reperito solo poche centinaia di migliaia di euro per il Rio Petronilla, ma non basta: la manutenzione dei corsi d’acqua è la priorità assoluta".

Parole che hanno trovato eco negli interventi tecnici. Capomolla ha rimarcato l’impegno di Ansfisa nel monitoraggio di strade, ferrovie e opere d’arte con l’ausilio di droni e sensori, mentre Morelli ha invitato a "trasformare l’ambiente in risorsa, recuperando filiere economiche legate ai boschi e alla montagna, evitando lo spopolamento delle aree interne". La mattinata si è chiusa con una certezza condivisa: investire in prevenzione costa meno delle ricostruzioni post-disastro e garantisce sicurezza ai cittadini. Porto San Giorgio, con le sue fragilità ma anche con la capacità di farsi ascoltare, ha offerto un palcoscenico autentico a un dibattito che riguarda tutto il Paese.

Silvio Sebastiani