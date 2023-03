Dissesto idrogeologico Fondi per 1,2 milioni

Un nuovo ponte sull’Ete Morto per Casette d’Ete e 1,2milioni di euro per contrastare, con un primo stralcio, il dissesto idrogeologico del torrente che attraversa la popolosa frazione: sono le ultime novità in ordine di tempo che arrivano dalla Regione, dall’assessore Stefano Aguzzi, per la cura e la tutela del territorio elpidiense. Dopo aver annunciato l’iter dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte che aumenteranno in maniera significativa gli standard di sicurezza in un territorio che ha pagato un prezzo carissimo per il dissesto idrogeologico, ora si dà anche l’avvio a un importante programma di lavori per la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. Un intervento, quest’ultimo, atteso in maniera spasmodica dai residenti e dai frontisti secondo i quali lavori su questo corso d’acqua sono ormai improcrastinabili, ancora e più del ponte stesso. Il programma di cui si è dotata la Regione, prevede lo stanziamento di 7,4milioni di euro in tutto il territorio regionale, di cui 1 milione 255mila euro per il fermano, nello specifico per la mitigazione del rischio idraulico dell’Ete Morto. Un primo stralcio interesserà i territori comunali di Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano e Montegranaro. Insomma, l’amministrazione regionale e Fi, con l’assessore Aguzzi, lavorano quotidianamente per migliorare la tenuta idrogeologica del fermano.