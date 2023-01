Dissuasore sonoro contro i volatili contro la sporcizia in piazza Napoli

Non è un mistero che stormi di volatili sono soliti stanziare sulla vegetazione dell’area prossima a piazza Napoli nel quartiere sud, creando non pochi problemi di sporcizia, cattivo odore, e di igiene urbana. Molti cittadini, soprattutto residenti ma anche chi passa da quelle parti magari per la necessità di servirsi di una filiale bancaria ivi presente hanno in passato ripetutamente segnalato la cosa ai vigili urbani e all’ufficio ambiente del Comune.

Di conseguenza quest’ultimo ha deciso di intervenire affidando il compito di allontanamento volatili mediante installazione di dissuasore sonoro, monitoraggio e successiva rimozione di apposita apparecchiatura nei pressi dell’area in questione per il periodo ritenuto necessario per la tutela ambientale dell’area stessa.

Il dirigente comunale competente quindi ha affidato l’incarico di svolgere il servizio alla ditta B.A.D. srl di Fermo.

Un’operazione che si ripropone da alcuni anni.

Ma sembra convincere i volatili in questione ad emigrare altrove.