Distretto calzaturiero. Esportazioni boom . La crescita raggiunge i 72 milioni di euro

Il rapporto annuale della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo conferma l’alta competitività, resilienza e capacità di creare valore delle aree distrettuali. I distretti industriali e tra questi quello del fermano oltre alle filiere costituiscono un fattore determinante per lo sviluppo regionale. A fare la differenza il posizionamento strategico delle imprese che investono in certificazioni di qualità, brevetti, sostenibilità ed energie rinnovabili. Resta solida, e superiore alla media nazionale, la propensione all’export della regione. Nel 2022 le esportazioni complessive hanno sfiorato quota 23 miliardi di euro, 4,8 dei quali dalle aree distrettuali miglior risultato dal 2019. Trend di forte crescita confermato anche nei primi sei mesi del 2023. Un ruolo determinante in tale contesto viene svolto dal distretto industriale di Fermo e per quanto riguarda il settore delle calzature di Fermo le performance di crescita fanno registrare un eloquente + 9,3% pari a +72 milioni di euro. In un contesto macroeconomico che continua a presentare incertezze il tessuto economico e produttivo marchigiano conferma la presenza di importanti punti di forza, a partire dalla presenza dei distretti industriali e dei rapporti di filiera, pur senza dimenticare sfide e criticità che attendono risposta: questo quanto emerge dal Rapporto annuale Economia e finanza dei distretti industriali della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Le difficoltà contingenti, spiegano gli economisti del Gruppo, non modificano la competitività del manifatturiero italiano, la presenza di filiere corte sostiene qualità delle produzioni e tenuta degli approvvigionamenti, la forte propensione all’export è un costante che ha finora sostenuto i fatturati delle aziende anche a fronte di una domanda interna debole. Tutte caratteristiche delle quali può fregiarsi anche il sistema economico delle Marche con una notoria forte incidenza del manifatturiero, che non a caso favorisce una elevata propensione all’export elevata, pari al 55%, superiore a tutte le altre regioni del Centro (32%) e alla media italiana (36%).

"La forza delle Marche è nella sua vocazione manifatturiera, nei distretti e nei rapporti di filiera, dove la sinergia tra grandi e piccole imprese e l’accorciamento delle catene di fornitura generano alta qualità e grande capacità competitiva, con un approccio attento agli obiettivi Esg - ha spiegato Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo -. Dal nostro dialogo costante con le imprese emerge come l’incertezza del contesto macroeconomico ha comportato una situazione di grande attenzione ma non ha fermato le aziende del territorio. Un risultato dovuto alla reattività dell’imprenditoria locale e dell’attenzione agli investimenti in grado di garantire competitività nel tempo: dinamiche che come prima banca italiana, storicamente radicata in regione, siamo attenti a sostenere in particolare, in questo momento, per quanto concerne gli investimenti in sostenibilità, indipendenza energetica, digitalizzazione. Solo nell’ambito dei finanziamenti S-Loan che vantano un meccanismo di premialità al raggiungimento di obiettivi Esg - continua la Direttrice Regionale - ad oggi abbiamo erogato alle imprese marchigiane oltre 230 milioni di euro. In regione abbiamo siglato 23 contratti di filiera, per facilitare l’accesso al credito delle imprese che ne fanno parte, che coinvolgono circa 350 fornitori per un giro d’affari complessivo 2,2 miliardi di euro".

Vittorio Bellagamba