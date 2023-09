Distretto calzaturiero: una scuola per il futuro a Porto Sant'Elpidio

Costruire il futuro delle persone, per garantire prospettive ad un intero tessuto economico. Passa per la formazione il rilancio del distretto manifatturiero, per fare cose belle e di qualità servono mani esperte, lo sanno bene alla 3and, scuola di formazione professionale nell’ambito del settore calzaturiero che è rientrata nel bando occupazione garantita della Regione Marche, per far partire tre corsi di formazione grazie ai quali si entra di diritto nel mondo del lavoro. La scuola è dal 2017 a , a farla nascere gli imprenditori Sandro Cicconi e Andrea Remoli che avevano bisogno di personale formato e che hanno deciso di mettere a disposizione risorse proprie e soprattutto competenze e professionalità. Il sindaco Massimiliano Ciarpella si dice convinto che sia questa la strada giusta, per recuperare le giovani generazioni e accompagnarle in un mondo, quello della calzatura, che oltre ad essere la nostra storia può essere il futuro. Per la Regione è il consigliere Andrea Putzu, che presiede la commissione lavoro e formazione, a sottolineare come sia stato investito quasi un milione di euro, per finanziare corsi per il settore moda, nei distretti di Ascoli, Fermo e Macerata: "Disoccupati inoccupati e giovani possono partecipare a questo corso, devono partecipare più persone possibili. Sono percorsi gratuiti che però consentono di inventare un nuovo futuro". Subito parte il corso per tagliatori, 15 i posti disponibili, scadenza iscrizioni il 15 settembre, inizio lezioni il 25. Sono 600 ore, teoriche e pratiche, con la certezza matematica di trovare lavoro: "Trasmettiamo il giusto approccio al lavoro – spiega Cicconi – il contratto di almeno 24 mesi è garantito per la metà dei corsisti ma vista la fame che c’è di professionalità siamo convinti che nessuno di loro dovrà attendere per avere un posto". Si commuove Cicconi, spiega che negli anni la sua azienda e quella di Remoli hanno investito in totale circa 400mila euro in formazione, oggi ci sono dieci docenti fissi e varie maestranze, con una rete di collaborazione che passa per le associazioni di categoria, Confindustria, i sindacati e le aziende stesse: "Il nostro è un distretto che va proiettato al futuro" sottolinea per la Cisl Francesco Interlenghi. Info [email protected]

Angelica Malvatani