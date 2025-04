Distretto del Cappello, anno da incubo

Il 2024 segna un bilancio negativo decisamente pesante per il Distretto del cappello Fermano – Maceratese, ora si all’orizzonte si addensano anche nuvoloni scuri per i dazi internazionali. A dirlo sono le stime della Federazione TessiliVari su dati Istat relative al periodo gennaio-dicembre 2024, comparati con i dati a consuntivo al del 2023, che registra dati in negativo praticamente in tutti i settori: scendono il numero delle aziende impegnate nella produzione -2,5%; scendono gli addetti ai lavori – 3,1%; il fatturato con 138 milioni di euro registra -6,8%; purtroppo scendono le importazioni -62% e le esportazioni che registrano la flessione minore -0,5%. Un segnale pesante per il Distretto del Cappello che rappresenta uno dei poli di eccellenza delle Marche.

"Gli ultimi dati – commenta Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello di TessiliVari - confermano il diverso approccio dei consumatori che riguarda anche il settore del lusso, le previsioni di molti brands sono state ottimistiche e ciò ha generato tante rimanenze. Le situazioni da tenere sotto osservazione le guerre fra Russia e Ucraina insieme a Israele e Hamas, gli aumenti dei costi di materie prime ed energia, la nuova politica sui dazi degli Stati Uniti con l’elezione del presidente Donald Trump che avrà ripercussioni sui mercati".

Alcuni dati da leggere meritano attenzione: per quanto riguarda le Importazioni, il paese maggior fornitore, con il 30% del totale è la Cina con 71,6 milioni di euro, -4,3% rispetto al 2023. Per le esportazioni si conferma al primo posto la Francia con 69,4 milioni -2,8%; seguita da Germania con 52,2 milioni che registra un +16,1%, al terzo posto gli Stati Uniti con 39,5 milioni +11.1%, mentre la Svizzera viene scavalcata. Va ricordato che il Distretto del cappello Fermano - Maceratese è il più grande d’Europa e conta circa 80 imprese e circa 1.300 addetti ai lavori.

"In ultima analisi il settore cappello in Italia – conclude Marzialetti – nel 2024 ha registrato un rallentamento nel numero dei capi prodotti, anche per via delle differenti priorità che i consumatori finali stanno dando ai loro acquisti, ciò per effetto dell’aumento di costi delle materie prime (in media del 30/40%) e dei costi di gas ed energia. Inoltre hanno pesato l’esclusione del nostro Distretto dalla Zes (Zona Economica Speciale); il persistente problema della manodopera specializzata difficile da formare e sostituire; e il miglioramento dei sistemi di comunicazione".

