Distretto del Cappello in sofferenza

Nel primo semestre del 2024 anche il Comparto del cappello accusa un forte rallentamento; calano le importazioni che rispetto allo stesso periodo del 2023 con 106,2 milioni di euro registra un -9.9%; reggono anche se con margine ridotto le esportazioni con 192,8 milioni di euro che raggiungono un +1,4%. Sono questi i dati analizzati dall’Istat, che evidenziano come ormai l’effetto onda del dopo pandemia si sia completamento esaurito. "Gli ultimi dati confermano un cambio di paradigma – spiega Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello della Federazione italiana TessiliVari -. Le troppo ottimistiche previsioni di produzione, hanno generato rimanenze e merce invenduta nei magazzini dei vari brands del lusso pari a quasi 5 miliardi di euro, che non possono essere svendute pena la loro perdita reputazionale. Per quanto concerne le importazioni il paese maggior fornitore è sempre la Cina con il 27% del totale importato (28,9 milioni di euro -17,0%) sul 2023".

I paesi dove si esporta di più sono la Francia che comunque ha subito una flessione (33,8 milioni di euro -1,1%); seguono Germani (21,3 milioni di euro +11,4%) e Stati Uniti (17,5 milioni di euro, +10,3%). Un dato positivo arriva dal Giappone che registra la miglior performance (10,6 milioni di euro +14,7%). "In sostanza c’è stato un rallentamento nel numero dei capi prodotti – continua Marzialetti – per effetto delle differenti priorità che i consumatori che hanno cambiato stile di vita in conseguenza degli aumenti dei costi dei prodotti (in media 30/40%). A questo vanno aggiunti i persistenti effetti delle guerre fra Russia - Ucraina e tra Israele - Hamas; la mancata inclusione nella Zes (Zona Economica Speciale) ora divenuta Unica Nazionale, riconosciuta dall’Unione Europea per le regioni del sud fino all’Abruzzo, lasciando del ditte del cratere sismico, Fermano-Maceratese per cui si richiedono opere compensative. Esiste il persistente problema della mancanza di manodopera specializzata, il ricambio generazione deve essere fatto con formazione in azienda sfruttando gli ammortizzatori sociali. È fondamentale rimodulare le risorse del Fse (Fondo Sociale Europeo) e Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) affinché vadano destinate realmente alle aziende". Nel Distretto del cappello Fermano- Maceratese, dove si concentra circa il 70% del valore totale con 85 imprese; 1.350 addetti ai lavori e fatturato per circa 100 milioni di euro (compreso l’indotto).

Alessio Carassai