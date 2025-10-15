Distretto del cappello,. Marzialetti: meritiamo almeno un assessorato

Per la nomina dell’assessore del Fermano in seno al alla Giunta della nuova Amministrazione regionale guidata dal riconfermato Francesco Acquaroli, il Distretto del cappello auspica la delega alle attività produttive. "Riguardo alle nomine assessorili in capo al presidente Francesco Acquaroli – commenta Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello della Federazione italiana Tessili Vari – crediamo sia giusto lasciarlo lavorare in serenità, poiché sappiamo che tiene molto anche al territorio Fermano tutto, auspicando in ogni caso una nomina assessorile di rilievo. Per quanto riguarda i Distretti produttivi presenti nel nostro territorio, naturalmente sarebbe auspicabile l’assegnazione delle Attività Produttive, anche per il tasso di imprenditorialità del Fermano, che è il più alto della Regione Marche. Altrimenti se le logiche e gli equilibri politici non lo permettano l’alternativa dovrebbe essere un assessorato se non di pari importanza, quantomeno superiore. Ad ogni modo abbiamo piena fiducia oltre che nel presidente Acquaroli, anche nei quattro consiglieri regionali, eletti nella nostra circoscrizione, confidando nella loro totale e reciproca collaborazione, proprio per restituire agli elettori del nostro territorio quella fiducia che hanno dimostrato, dando loro il mandato che hanno ricevuto". Quella della nomina dell’assessore regionale è una questione vissuta con una certa attenzione, considerato che nell’ultima legislatura regionale, il Fermano pur potendo contare su i suoi rappresentanti, non aveva di fatto nessun assessore.

a.c.