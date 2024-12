’Distretto del Cappello’. Marzialetti rilancia la fusione dei Comuni

L’idea di una fusione dei comuni nel Distretto del cappello, rappresenta una discussione sempre più aperta e articolata fra imprenditori, amministratori e cittadini. A metà dicembre presso la sala consiliare di Montappone, si è tenuta una riunione tecnica che ha visto come relatori: Guido Benigni del Coordinamento nazionale fusioni istituto nel 2017; Federico Gusmaroli esperto di fusioni comunali e Massimo Citrerra sindaco del comune Val Fornace nato appunta da una fusione. Una discussione squisitamente tecnica, che però ha avuto il valore di far discutere dell’argomento. Ovviamente esistono opinioni divergenti su funzioni e reale efficacia.

"Durante un confronto pre elettorale promosso dal Consorzio Cappeldoc – spiega Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello della Federazione TessiliVari – è emersa una bella discussione fra i candidati sindaci. Sono circa 30 anni che si parla di unificare i Comuni del Distretto del cappello, anche nell’ottica di una costante diminuzione della popolazione, che mina la sopravvivenza dei singoli municipi. Personalmente credo che i cittadini del Distretto, dopo 30 anni, abbiano ormai consapevolezza di appartenere a quella che ormai riconosciuta come una piccola ‘Comunità Economica Distrettuale’. Si registrano però ancora molti freni e inibizioni alla questione fusione, l’unica via d’uscita per arrivare in tempi brevi alla cosiddetta ‘unificazione’ a mio avviso dei comuni di Massa Fermana, Montappone e Monte Vidon Corrado sarebbe una Legge dello Stato che imponesse dall’alto la fusione in un unico comune di almeno 3.000 abitanti, di tutte le municipalità limitrofe che ricadono in una distanza delimitata e omogenea dal punti fi vista geografico, sociale ed economico. Questa sarebbe realmente, se non l’unica opzione, quella che davvero toglierebbe ogni esitazione o incertezza".