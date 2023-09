Distretto del cappello: Petracci presente al Micam a Massa Fermana

Dal distretto fermano, non arrivano solo calzature nei quartieri fieristici di Rho, ma anche cappelli. Non sono molti gli stand dei cappellifici nostrani, ma hanno prodotti di qualità che riflettono la lunghissima tradizione nel settore e richiamano la curiosità dei buyer Tra questi, Petracci Cappelli, micro azienda a gestione familiare con sede a Massa Fermana che, quest’anno, andando un po’ controtendenza, ha scelto di essere presente al Mipel e alla concomitante e attigua Homi Fashion Jewels Exhibition. I mercati dei Petracci sono soprattutto negozi italiani, ma per ampliare il loro mercato "siamo venuti al Mipel, per la prima volta nell’edizione di febbraio – spiega Alessandro Ferroni, che gestisce l’azienda insieme al fratello Samuele –. Questa fiera è una buona opportunità per un’azienda come la nostra e, infatti, abbiamo deciso di ritornare". Già che c’erano, hanno pensato di bissare la loro presenza, investendo per la prima volta anche sulla Homi, con un secondo stand, per sondare il terreno anche in quel contesto, sempre puntando soprattutto sul Made in Italy e su un prodotto personalizzato".