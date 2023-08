Distretto del cappello, tante criticità Nuovi bandi per l’innovazione

Saranno presentati a Montappone a settembre i nuovi bandi sull’innovazione che verranno messi a disposizione delle imprese del distretto del cappello. Lo ha annunciato l’assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, intervenendo, al festival Poli organizzato da Cna Fermo, Cna Marche e Brand Festival.

"All’assessore – dichiara Emiliano Tomassini, presidente della Cna di Fermo – abbiamo fatto presente l’urgenza di intervenire per contenere, sul comparto del cappello, gli effetti di criticità quali: mancanza di manodopera specializzata, aggiornamento delle politiche di formazione, costo del lavoro, retribuzioni e pressione fiscale. Effetti che si sono già manifestate in modo molto pesante sul settore calzaturiero. È necessario intervenire per preservare le caratteristiche di unicità del distretto, di grande valore in termini economici occupazionali di tradizione e di presenza sul territorio, per le quali gli operatori del settore del cappello lavorano ogni giorno". Al fianco degli imprenditori del distretto anche Gino Sabatini, Presidente della Camera di commercio Marche, Andrea Putzu, consigliere regionale e presidente della II Commissione regionale Attività Produttive, e il segretario Cna Marche Moreno Bordoni.

Nel Fermano il distretto del cappello conta 71 aziende, su 85 totali nelle Marche, per 512 addetti dei 589 totali in tutta la regione. A livello regionale è, dunque, il centro nevralgico della produzione dei cappelli, che da Montappone, Massa Fermana, Falerone e Monte Vidon Corrado partono per raggiungere l’Italia e il mondo. Soddisfatto del risultato anche il direttore Cna Fermo Andrea Caranfa, che dichiara: "Abbiamo voluto accendere i riflettori sul distretto non solo per parlare delle criticità che sussistono nel mondo della manifattura, ma soprattutto per portare un valore aggiunto, un contributo di visione e un suggerimento di innovazione, come la formazione effettuata dal Brand Festival e la visita da parte dei creativi alle aziende Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno pensato e sviluppato Poli. Senza dimenticare le imprenditrici e gli imprenditori che hanno accettato l’invito di Cna a raccontarsi e il segretario nazionale, Otello Gregorini, per averci raggiunto a Montappone a portare la voce di Cna nazionale, in una giornata di grande valore per le imprese e per il nostro sistema".

Al festival sono intervenuti anche diversi imprenditori locali, raccontando come è cambiato negli anni e come sta evolvendo oggi il mondo della manifattura: Michela Morganti e Diletta Tirabasso per la Serafino Tirabasso di Massa Fermana, Marco e Attilio Sorbatti per la Sorbatti di Montappone e Paolo Silenzi per il marchio Paul Silence di Montegranaro.

Lorenzo Perticarà