Distrugge l’auto del barista: denunciato

Dall’uomo che devasta un’auto perché il barista non gli dà da bere, alle minacce di morte alla cameriera, fino ad arrivare ad un’aggressione dei carabinieri. Giornate di fuoco per i militari dell’Arma, che hanno denunciato tre persone protagoniste di altrettanti diversi episodi. I carabinieri di Porto San Giorgio, a conclusione delle indagini avviate a seguito di una querela sporta nel mese di settembre da una ragazza fermana, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 45enne sangiorgese. L’uomo, attraverso l’escussione dei testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti in zona, è stato riconosciuto nella persona che, nella serata del 28 settembre, aveva danneggiato con calci e pugni l’auto della vittima procurando un danno di circa 1.200 euro. L’atto vandalico è risultato essere stato lo sfogo dell’uomo che, in evidente alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, era stato allontanato dal gestore di un esercizio pubblico, contrario a somministrargli ulteriori bevande. Ancora a Porto San Giorgio, i militari dell’Arma, all’esito delle indagini avviate a seguito della segnalazione di una donna fermana, hanno denunciato un altro 32enne di Porto San Giorgio. L’uomo è stato identificato quale autore di minacce di morte rivolte alla vittima, che nella circostanza stava svolgendo la propria attività lavorativa di cameriera presso una nota pizzeria del posto. Inoltre i carabinieri della sezione radiomobile di Fermo hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 33enne fermano di origini algerine. I militari, a seguito di una richiesta pervenuta al numero d’emergenza 112 che segnalava la presenza di una persona molesta, sono intervenuti a Porto Sant’Elpidio, procedendo alla identificazione dell’extracomunitario, il quale si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.