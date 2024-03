Disturbi alimentari. L’associazione Fada:: "Questo problema esiste ma c’è anche la soluzione"

Il cibo è al centro della vita, è luogo di relazione, è gioia e dolore, sofferenza e a volte anche morte. Ci sono i disturbi del comportamento alimentare tra le principali cause di morte in giovane età, un problema in continua crescita che ha bisogno di risposte certe e costanti. Lo sottolinea Carla Cocci, la presidente dell’associazione fermana Fada, i familiari di persone con i disturbi del comportamento alimentare che si sono messi insieme per costruire reti di collaborazioni e dare punti di riferimento a chi si trova alle prese con un problema simile. Marzo è il mese del fiocchetto lilla, dedicato proprio alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, molte città vestiranno di lilla un monumento simbolo, lo farà Fermo e anche Torre San Patrizio e Porto San Giorgio, ci saranno eventi e momenti di confronto: "Domani a Palazzo dei priori, al piano terra, inauguriamo la mostra di fotografia ‘Desiderio’, realizzata da Lavinia Nocelli, alle 18,30, ma prima discuteremo dello stato dell’arte con un momento di confronto, in biblioteca, per capire il ruolo del volontariato in un momento che è di oggettiva difficoltà".

La mostra, che resta allestita fino al 24 marzo, racconta il centro per i disturbi alimentari di Fermo, la vita dei ragazzi e le cure che affrontano. La responsabile del centro, la psichiatra Patrizia Iacopini, sarà anche al Ministero tra i relatori di un importante convegno nazionale, proprio a testimoniare la forza e l’efficacia di un percorso ormai consolidato: "Un centro eccezionale – spiega Cocci – che però soffre per la carenza di personale e di spazi. sono oltre 450 le persone in carico ma ci sono liste d’attesa anche di quattro o cinque mesi, decisamente troppo. Non ci sono posti letto dedicati per i problemi più gravi, servono spazi appositi nei quali si possa avere il pasto assistito che è fondamentale nel percorso di cure". Fada sottolinea che le risorse ministeriali che in un primo momento erano state tagliate per i disturbi alimentari sono state ripristinate ma i tempi sono sempre troppo lunghi: "Ad oggi le risorse sono in Regione ma non si sa quando saranno erogato, per i centri marchigiani voleva dire avere la possibilità di assumere educatori, nutrizionisti, psicologici, personale fondamentale che manca. La situazione è molto critica, il malessere di giovani ma anche dei meno giovani è in aumento e noi non abbiamo risposte. Arrivano al centro anche bambini tra i 10 e i 12 anni e sono già in situazione grave. Chiediamo che si arrivi a ridurre le liste di attesa, che si affronti il problema in maniera multidisciplinare, che ci sia omogeneità di cure in tutto il territorio". Ad appoggiare il lavoro di Fada gli assessori comunali Micol Lanzidei e Mirco Giampieri, a sottolineare il bisogno che c’è di accompagnare i ragazzi, di abbracciare il loro disagio quando stanno male, comprendere i loro desideri e le loro mancanze. "La malattia oggi la conosciamo – spiega ancora Cocci – ha un percorso e per fortuna ha anche una cura. Non possiamo però lasciare sole le famiglie, in Italia parliamo di 3 milioni di persone coinvolte, sono i figli di tutti noi e il futuro di ciascuno".

Angelica Malvatani