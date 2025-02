Disturbi alimentari, l’Ast:: "Il nostro impegno rimane"

Nessuna volontà di arretrare nei confronti della presa in carico dei disturbi del comportamento alimentare. In merito alle recenti preoccupazioni sollevate da un’associazione di volontariato, Fada, che si occupa appunto di disturbi del comportamento alimentare, il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta ribadisce l’attenzione e l’impegno profusi dall’Azienda sanitaria fermana verso questo emergente e preoccupante disturbo: "come concretamente testimoniato anche di recente dalla proroga di un contratto in scadenza ad ottobre 2024 di una professionista dedicata al centro Dca di Fermo. Questa azione tempestiva ha permesso di non interrompere i percorsi terapeutici attivati rivolti ai pazienti e alle pazienti in carico al servizio". Secondo Grinta si tratta di un impegno che emerge anche dall’atto aziendale: "In merito ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, la proposta di atto aziendale, presentata anche agli enti del Terzo settore con cui si è intrapreso un percorso di costante confronto, evidenzia le attività finora poste in essere e promosse anche dalla direzione Ast. La proposta dell’atto aziendale infatti individua due livelli ambulatoriali ai sensi della Dgr 247 del 2015. Uno è rappresentato dal setting-livello terapeutico ambulatoriale intensivo. Per cui è volontà della direzione aziendale prevedere presso il Centro Dca di Fermo il setting ambulatoriale standard e quello intensivo, come previsto dalla delibera regionale menzionata". Spiega ancora il direttore Grinta: "Un’azienda sanitaria deve essere sempre trasparente nei confronti dell’utenza, perché è proprio la trasparenza che permette a tutti gli interlocutori un confronto costante e costruttivo, sempre secondo i principi e le norme di legge nazionali e regionali che rendono i servizi più efficienti migliorando così la realtà già esistente di un territorio, come il Fermano, che vanta già ottimi professionisti ed importanti strutture".

Sul fronte sindacale, invece, sempre l’Ast di Fermo annuncia che farà appello contro la decisione del tribunale di riconoscere il diritto alla mensa o i buoni pasto per i dipendenti. Il direttore Roberto Grinta spiega che insindacabile è il diritto di far valere i propri diritti: "Lo è stato per i lavoratori Ast e lo sarà per l’azienda sanitaria fermana nel ricorrere in appello. Al netto dell’iter giudiziario che avrà il suo corso, l’Ast Fermo, nel rispetto della decisione del giudice, comunica che ricorrerà comunque in appello ravvisando una non corrispondenza dei risarcimenti dovuti rispetto ai conteggi dell’azienda, sulla base dei suoi regolamenti, e a verifiche contabili". Grinta ribadisce che l’appello è doveroso anche per non incorrere in eventuali danni erariali con richiamo alla Corte dei Conti, "il tutto nel pieno interesse pubblico e sulla base dei principi di correttezza e trasparenza che la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare. Contestualmente non si può non constatare il fatto che si sia arrivati al contenzioso con un’unica sigla sindacale mentre con altre è in corso una proficua e costruttiva interlocuzione che potrebbe portare, in tempi brevi, a un accordo produttivo nell’interesse dei lavoratori e dell’azienda che vede nei dipendenti, tutti, una componente preziosa, fondamentale e da tutelare. Con ogni probabilità l’iter giudiziario, invece, comporterà una dilazione dei tempi".