"Disturbi alimentari, taglio delle risorse"

Se ne parla ad ogni tragedia, ci si ricorda che per i disturbi alimentari si muore, anzi è la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti. Poi però, quando si devono programmare risorse e servizi sanitari, tutto passa e si tira una riga. Capita spesso che proprio il problema dei disturbi del comportamento alimentare non sia in cima ai pensieri di chi è chiamato a decidere, l’associazione fermana Fada lancia un nuovo allarme: "Fada è un’associazione di volontariato che dal 2016 si occupa di disturbi del comportamento alimentare (come anoressia, bulimia, disturbi da alimentazione incontrollata) e che opera ormai su tutto il territorio regionale. Essa nasce a Fermo, dove ha non solo la propria sede, ma anche e soprattutto il centro principale delle sue attività in favore di coloro che soffrono di Dca e dei loro familiari. Per questo è con vivissima preoccupazione che, durante la presentazione fatta dal direttore Roberto Grinta a tutti gli enti del Terzo settore della provincia, abbiamo appreso del contenuto dell’atto aziendale, il quale non contempla (come già rilevato dal sindacato Cisl Fp), il livello di cura intensivo/diurno erogabile dall’ambulatorio di Fermo". Ambulatorio che è non solo punto di riferimento per tutte le Marche, ma una vera e propria eccellenza a livello nazionale. A gestire il centro è la dottoressa Patrizia Iacopini, una grande esperta del tema, con circa 400 persone in carico e richieste in continuo aumento. In più occasioni, fanno sapere le famiglie, erano in passato giunte dall’Ast e dallo stesso Grinta, seppur informalmente, parole di rassicurazione al riguardo: "Parole che però, come s’è visto, in quest’atto aziendale non trovano conferma, con il rischio ora per tante famiglie di precipitare nella più cupa disperazione. Ma Fada e suoi 186 soci non possono certo credere che la direzione generale dell’Ast non rivedrà il suo atto e comunque non troverà una soluzione al gravissimo problema. Sin dalla nascita, la nostra associazione ha improntato i suoi rapporti con le istituzioni ad uno spirito pragmatico e collaborativo, lo stesso con cui oggi si mette a disposizione del direttore Grinta. Di certo Fada non resterà a guardare se le cose andassero diversamente".