Disturbi del comportamento alimentare: "Solo tre ambulatori fanno diagnosi"

Parliamone di ’Disturbi del Comportamento alimentare: politica, società e benessere mentale’. Iniziativa che si è tenuta a Porto San Giorgio, organizzata dai Giovani Democratici delle Marche con il dottor Cognigni, molto partecipata. Si è parlato di cibo, disturbi del comportamento alimentare e corretta alimentazione in un’ottica di dibattito aperto in cui si è creato un bellissimo e proficuo scambio intergenerazionale che ha portato sicuramente tutti i partecipanti a qualche nuova consapevolezza. Un tema molto sentito che ha portato la presenza di ragazzi da tutte le province della ragione. L’educazione alimentare nelle scuole, nelle famiglie e in tutte le agenzie educative come faro per una corretta relazione con il cibo sano, sin da piccoli, questa una delle principali proposte emerse. Insieme ad essa la consapevolezza di dover riscoprire il valore di ciò che mangiamo superando il concetto capitalistico di cibo come mera merce. Infine un bel dibattito su quelli che sono i disturbi del comportamento alimentare, la cura di se stessi e dell’accettazione di sé, per rispondere infine alla domanda cosa può fare la politica in merito? In una regione in cui gli ambulatori autorizzati a fare diagnosi di disturbi dell’alimentazione sono solo 3, con lunghissime liste d’attesa è ovvio che investire nella prevenzione e nell’incremento di queste strutture è indispensabili. Prevenzione che deve passare necessariamente anche attraverso una sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, per affrontarlo nel migliore dei modi, riconoscerlo e uscire dal paradosso dello stigma.