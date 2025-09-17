Disturbi dell’apprendimento: "Così aiutiamo i ragazzi"

Per tutti la scuola è un impegno grande, per chi ha un disturbo specifico dell’apprendimento, il 6 per cento della popolazione scolastica, anche a Fermo, la ripresa può essere un incubo. I DSA, sempre più conosciuti e diagnosticati, sono modalità diverse di funzionare e quindi si fatica a seguire percorsi standard di apprendimento, le difficoltà si possono però ovviare con gli strumenti adeguati e un clima di fiducia fra scuola e famiglia. Lo sa bene Erica Monaldi, educatrice professionale socio pedagogica, che si è formata come tutor Dsa e conosce alla perfezione tante storie dei ragazzi: "Chi ha un Dsa non ha sempre una vita facile, la disgrafia, la dislessia, la discalculia, la difficoltà nel mandare a memoria i concetti o nel leggere possono far sentire i ragazzi inadeguati, spesso si sentono poco bravi a scuola, insicuri, inferiori agli altri. Quando spiego loro che un Dsa non è una mancanza ma una qualità alcuni piangono di sollievo e iniziano a darsi la possibilità di narrarsi come alunni che possono essere bravi come tutti gli altri". Nel tempo le scuole si sono attivate per una didattica inclusiva, i ragazzi hanno piani didattici personalizzati, possono utilizzare strumenti compensativi, lettori vocali durante gli esami, magari evitano di scrivere a penna ricorrendo al computer: "Non ci sono alunni malati di dislessia, non ci sono alunni che ne guariscono. Spesso si sente dire al rinnovo della certificazione che il ragazzo è talmente migliorato, che quasi sia guarito. Noi professionisti dobbiamo spiegare bene ai ragazzi e alle famiglie che la dislessia è evolutiva, cambia con la crescita, ma non scompare. Gli alunni che faticano nella lettura possono migliorare nelle prestazioni, riducendo il numero di errori e aumentando la velocità, ma resterà sempre un modo di funzionare diverso dalla gran parte dei coetanei, il potenziamento si fa necessario al fine di ridurre il gap tra i normolettori e gli alunni con dislessia, così da permettere a quest’ultimi di poter leggere e comprendere in autonomia, nel miglior modo possibile. Non esistono guarigioni miracolose, non si accettano valutazioni approssimative e superficiali che portano a sottovalutare il reale funzionamento dell’alunno, lasciandolo solo nelle sue difficoltà".

La tendenza di oggi è di trasformare una certificazione di Dsa in una BES, bisogni educativi speciali, per me significa ignorare il disturbo specifico dell’apprendimento e non comprende la possibilità di avere degli aiuti specifici nello svolgimento dei compiti e soprattutto nell’ingannare bambini e ragazzi che dovranno invece crescere consapevoli del loro reale funzionamento per padroneggiarlo e avere successo scolastico e formativo. I ragazzi devono poter vivere la loro esperienza scolastica in serenità, le famiglie devono poter contare su una valutazione cognitiva e degli apprendimenti prima di partire con un nuovo anno scolastico, per non fare scalare dell’Everest a mani nude. Ho avuto ragazzi che non si sentivano compresi, mi dicevano in lacrime che odiavano la scuola e che quindi erano a rischio abbandono per questo. Ai genitori dico sempre di proteggere i loro figli, ascoltarli e osservarli: voi sapete cosa vivono ogni giorno. Non ignorate le fatiche. Riconoscete voi per primi il loro diritto di essere visti e di ricevere gli strumenti necessari alla costruzione di un buon percorso scolastico".

Angelica Malvatani