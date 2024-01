Disturbi dell’apprendimento. Ecco un aiuto per i ragazzi

Si parla di disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) nel progetto che Ambito XX, Comuni Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, Farmacie Comunali e coop. Il Faro, hanno messo a punto, intitolandolo ‘Metodo’. Che significa? "Abbiamo aderito al protocollo Dsa della Provincia per una certificazione di alunni con disturbi nell’apprendimento – spiega Pamela Malvestiti, coordinatrice Ambito XX – e con il progetto diamo un supporto agli alunni delle scuole medie nell’affrontare i disagi che ne derivano, fornendo un ‘metodo’, uno strumento che migliori la loro qualità di vita, li renda più consapevoli delle loro capacità". "Sono 72 gli studenti ‘certificati’ con Dsa, 7 di Monte Urano, 27 di Sant’Elpidio a Mare e 38 di Porto Sant’Elpidio – aggiunge Manuela Gaspari (della coop Il Faro che gestirà il progetto) –, cui ci rivolgiamo con questo progetto". In che consiste? "Per gli alunni della prima media, sono 8 incontri, individuali con esperti nello sviluppo dell’apprendimento e strumenti compensativi per migliorare la tipologia di studio. Per le seconde e terze delle medie, procederemo in piccoli gruppi in 2 pomeriggi settimanali con specialisti che li accompagnano nel migliorare i metodi di studio, di concerto con gli insegnanti curriculari per dare continuità al percorso di studi. E li seguono fino all’esame di terza media". Gli incontri sono gratuiti, facoltativi e rappresentano un sollievo, anche economico, per le famiglie. Gli amministratori dei tre Comuni hanno accolto con entusiasmo il progetto, consapevoli dell’importanza dei disturbi nell’apprendimento se non adeguatamente seguiti e gestiti. "Migliorando l’apprendimento con personale qualificato, migliorerà anche la qualità di vita degli alunni" spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella con l’assessore Marco Traini. "E’ importante intervenire su queste problematiche per aiutare i bambini a sviluppare le loro capacità" aggiunge Moira Canigola, sindaco di Monte Urano. "E’ un progetto che tocca una problematica molto attuale" le parole del vicesindaco di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci. Il costo del progetto (da gennaio a giugno) è di 25 mila euro, coperto con fondi regionali e col supporto, affatto scontato, di Farmacie Comunali "che hanno una finalità sociale – conclude il presidente, Gian Vittorio Galeota – e, anche se la società fa riferimento al Comune di Porto Sant’Elpidio, non potevamo esimerci dal partecipare al progetto".

Marisa Colibazzi