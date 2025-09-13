‘Diventa’ Alanis Morissette per raccogliere fondi

Fermo, 13 settembre 2025 – Un piccolo ma importante pensiero. Quello di Valeria Marzi di Fermo che ha donato quanto vinto in buoni acquisto alimentari, dopo aver preso parte ad uno spettacolo musicale, ai Servizi Sociali del Comune per destinarli a famiglie in situazioni di disagio e di necessità.

Valeria ha partecipato ad agosto al Centro Sociale Ete Caldarette a ‘Je ressumiglio show’, spettacolo organizzato da Tzz2000 Intrattenimento in collaborazione con il Centro Sociale, una sfida musicale con cui 12 partecipanti, in rappresentanza di altrettanti Comuni della Provincia, si sono trasformati per una serata in star della musica, esibendosi dal vivo.

Valeria, 29 anni, educatrice, laureata in scienze dell’educazione, con la passione per la musica ed il canto, insegna danza classica e per una sera è stata Alanis Morissette, la star, cantautrice statunitense. Nel ringraziare l’organizzazione ed il Centro Sociale per l’opportunità che le è stata concessa, Valeria non ha avuto nessuna esitazione nel voler fare questa donazione per la quale il Comune ha voluto esprimerle gratitudine.