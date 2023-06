Divieti di sosta e di transito sul lungomare Antonio Gramsci per lo svolgimento della ventunesima edizione della manifestazione “Pro loco in festa”, in programma nei giorni venerdì 30 giugno e sabato 1 e domenica 2 luglio. Intanto, dalla mezzanotte di oggi 27 giugno scattano, sempre sul lungomare Gramsci, i divieti di sosta e di transito per l’allestimento di “Pro Loco in Festa”, che si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio. Il tratto interessato è in particolare quello compreso tra via Veneto e via Beni. Dal 30 giugno i divieti verranno estesi al tratto compreso tra via Beni e via Canossa. Da nord, quindi, il passaggio dei veicoli sarà possibile fino a via Veneto. La municipale ricorda che la chiusura del tratto centrale del lungomare comporta, a partire da via Marche, il divieto di transito direzione sud di mezzi pesanti, autobus, caravan.