"DiVINa Harmonia a Monte S. Pietrangeli: degustazioni e mercato"

Dopo il successo dello scorso anno, oggi con inizio alle 18 torna la seconda edizione di ‘DiVINa Harmonia’, mostra mercato con degustazione di vini delle migliori cantine del territorio tra i vicoli illuminati del paese con musica dal vivo, bancarelle e stand gastronomici. Le cantine saranno disposte in diversi punti del centro storico, permettendo agli ospiti di passeggiare per i vicoli del paese suggestivamente illuminato, degustando fantastici vini, mangiando ottimo cibo preparato dalla Pro Loco e ascoltando le musiche live di Igor Pitturi, Livello ’80, Alchimia (Piazza Umberto I) e Ben Ashdown (Torre Civica). L’evento sarà impreziosito da vari espositori e mostre: mostra di arte contemporanea ‘Esteriorizzazione’ di Michela Cosimi (Centro cultura San Giovanni), l’artista e tatuatore Paolo Giorgetti, il fumettista Lorenzo Carlacchiani, Cristina Corradini (via Fontana), Emanuela Malavisi (via Mandirola), l’artista Manuela Bisconti (piazzale delle Stimmate) e foto storiche e recenti del paese a cura di Giampiero Merizzi. Intrattenimento musicale e artistico a cura di ‘Collettivo A’. Saranno ben 13 le cantine coinvolte nella degustazione.