"Dobbiamo seguire l’esempio di San Giorgio"

In onore del patrono della città una messa solenne molto partecipata si è svolta alle ore 11,30 di ieri mattina nella chiesa di San Giorgio Martire. Del resto, annullata la tradizionale processione per il lutto legato alla scomparsa di Papa Francesco (rinviata all’11 maggio) restava solo la Messa per un momento comunitario di omaggio al Santo Patrono, una Messa gli anni passati vissuta con allegria, mentre ieri si poteva notare nei visi dei fedeli un velo di tristezza per la morte del Pontefice Assente l’arcivescovo di Fermo, la Messa è stata officiata da Monsignor Domenico Benvenuti, vescovo di San Marino e Montefeltro, che ha ricordato come abbia iniziato a svolgere la sua pastorale sacerdotale proprio a Porto San Giorgio. Con lui hanno concelebrato i tre parroci di Porto San Giorgio: don Mario, don Pietro e don Piero. Nel corso della cerimonia sono stati i ricordati i sacerdoti scomparsi che hanno lasciato di sé un segno inequivocabile di bontà ed umanità per cui tuttinli rimpiegono: don David, don Checco e don Enrico. All’omelia Monsignor Benvenuti, dopo aver ragionato sulla grave perdita che ha colpito l’umanità intera con il decesso di Papa Francesco ha voluto lasciare ai presenti il messaggio di voler seguire l’esempio di San Giorgio, esempio di fede e di speranza. L’augurio che faccio a questa città sono le sue parole: "È che in essa non vi siano gli ultimi, non vi siano i disperati, non vi siano persone tormentate dall’affanno della vita".

La messa è stata animata dal coro polifonico città di Porto San Giorgio diretto dal maestro Valentina Falasca. Tutte le associazioni cittadine sono intervenute con una rappresentanza ed i propri gagliardetti, a cominciare dalla Croce Azzurra e dall’Avis. Presente anche una rappresentanza di marinai. Naturalmente il sindaco Valerio Vesprini era in prima linea con tutti gli assessori. Molte le autorità civili e militari intervenute: accanto al sindaco Valerio Vesprini il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, il Questore Luigi Di Clemente e il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi. Inoltre il Comandante provinciale dei Carabinieri Gino Troiano, il Comandante della Stazione di Porto San Giorgio Giovanni Spina, il Tenente di Vascello Angelo Picone della Circomare, il Comandante della Polizia Autostradale William Di Mizio, il Tenente Antonio Vescia del Comando Provinciale della Giardia di Finanza di Fermo e il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Paris.

Silvio Sebastiani