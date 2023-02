Dobbiamo vincere le nostre paure

‘Bisogna riuscire a creare un movimento contrario alla paura che sta prendendo le nostre coscienze, il nostro tempo, le nostre menti. Il contrario non è il coraggio, ma la voglia. In questo momento la paura sta vincendo sui desideri. E quindi la cosa che noi possiamo fare è difenderli, moltiplicarli, svegliarli, pronunciarli’ (Alessandro Baricco). Non lo possiamo negare, siamo una società che vive nella paura e nell’insicurezza: la crisi economica con l’aumento dei prezzi delle merci e dell’energia; i cambiamenti climatici e ambientali che l’uomo sta provocando sulla terra, con l’inquinamento e con lo sfruttamento scellerato delle risorse naturali; la diffusione di molteplici malattie; il conflitto tra Russia e Ucraina e tanti altri problemi attuali ci danno l’impressione che il mondo si stia autodistruggendo intorno a noi. Quanto timore per il futuro, dato che il presente non è dei migliori. Ma la paura non deve sopraffarci, anzi dobbiamo usarla a nostro favore, per cercare nuove soluzioni e per migliorarci. Come ci suggerisce lo scrittore Baricco, dobbiamo tirar fuori la voglia di fare, di sognare, di scoprire. Noi giovani possiamo fare la differenza: alla pigrizia e alla scarsa volontà sostituiamo la difesa dei nostri desideri e dei nostri sogni, che vanno espressi, condivisi con gli altri e perseguiti. Proprio questi possono darci la forza per vincere ogni paura e ricercare la pace interiore.

Classe II B