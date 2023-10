Documenti e scadenze per gli ambulanti

Fervono i preparativi per lo svolgimento della fiera di autunno, che per Porto San Giorgio e territorio è una delle più richieste e frequentate manifestazioni di natura commerciale. Da essa traggono profitto non solo gli ambulanti, che vengono da fuori, ma anche i commercianti locali a posto fisso, data la gran folla che richiama. E’ in programma domenica 19 novembre 2023. Intanto l’Amministrazione comunale sta predisponendo ogni adempimento di carattere burocratico ed organizzativo. Ieri ha emesso un avviso rivolto agli operatori commerciali intenzionati a concorrere per l’assegnazione di posteggio risultato libero. Si comunica, in particolare, che le operazioni di spunta avverranno nell’ufficio commercio, sede comunale con accesso dal lungomare Gramsci alle 7 dello stesso giorno della fiera.