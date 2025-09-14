Dolore e lacrime per l’addio a Marinella

Un commosso addio per Marinella Cipollari, l’infermiera di 59 anni deceduta nel tardo pomeriggio di mercoledì a Passo San Ginesio (Macerata); tanti colleghi di lavoro, amici della corale ‘Cesare Celsi’ e le comunità di Falerone e Monte Vidon Corrado si sono strette intorno al dolore della famiglia. E’ stata una tragedia che ha scosso familiari, amici e tanti conoscenti, quella che si è consumata a Passo San Ginesio dove Marinella Cipollari si è spenta dopo un tragico incidente, travolta da un camion mentre attraversava la strada.

Sono arrivati in tanti, in silenzio, molto prima dell’inizio della funzione alla chiesa di San Sebastiano nel centro storico di Falerone, presenti molti colleghi di lavoro dell’Ast di Fermo, che hanno condiviso intere giornate con Marinella, ribadendo l’impegno e l’umanità di Marinella, che seguiva i pazienti non solo sotto il profilo professionale, ma ascoltando con umanità le necessità e fragilità degli stessi. In molti si sono ritrovati per assistere alla funzione gremendo la piazza fuori dalla chiesa: la corale ‘Cesare Celsi’, molti amici, persino il sindaco di Monte Vidon Corrado, comune originario della famiglia. Sulla bara un bellissimo cuscino di fiori e la foto di Marinella.

"Il silenzio e le lacrime sono le cose che ci possono sembrare più naturali in queste circostanze – commenta nell’omelia padre Alessandro, parroco di Falerone -. C’è però qualcosa nella nostra comunità, nella nostra fede che ci spinge a guadare oltre, che ci aiuta a superare il dolore e dare un senso a quanto accaduto. La nostra sorella Marinella, credeva veramente nella vita oltre la morte, per lei ora è iniziata una nuova vita nella pienezza di nostro Signore. Sono rimasto sorpreso della risposta della comunità verso Marinella, in tanti sono arrivati presto, hanno atteso in silenzio l’arrivo della salma, e la presenza qui di tanta gente oggi e il segnale di che cosa rappresentava Marinella e di quello che ha fatto. L’affetto della comunità verso la famiglia, non termina qui, ma deve proseguire oltre".

Al termine della funzione ci sono state alcune commoventi testimonianze: un collega che hanno letto un passo del vangelo e il ricordo di alcuni parenti. All’uscita della chiesa la salma di Marinella Cipollari è stata accolta da un lungo applauso, prima di essere trasferita al cimitero di Falerone. L’ottavario in ricordo di Marinella Cipollari, si celebrerà sabato 20 settembre alle 18 nella chiesa di San Sebastiano.

Alessio Carassai