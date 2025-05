Domani alle 18 festa di fine anno dell’Isc Nardi

Festa di fine anno scolastico al Giardino d’estate. Domani a partire dalle ore 18, il Giardino d’Estate ospiterà la Festa di fine anno scolastico dell’Isc Nardi. L’appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi, prevede momenti ludici e ricreativi per tutti gli studenti delle classi medie e della quinta elementare.

"E’ la prima volta che l’istituto organizza questo appuntamento di fine anno per salutare tutti gli studenti, augurare loro una buona estate e darsi appuntamento a settembre – ha commentato l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini –. Ringraziamo il Consiglio comunale dei ragazzi che si è fortemente impegnato per realizzare questa manifestazione che rappresenta una preziosa opportunità di aggregazione e socializzazione per tutti"."Invitiamo gli studenti" ha aggiunto il sindaco dei ragazzi Alfredo Claretti.